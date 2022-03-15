"Барселона" согласовала летний трансфер

Фото инстаграм Франка Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье продолжит карьеру в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб уже согласовал переход 25-летнего футболиста.

Ивуарийский хавбек присоединится к "сине-гранатовым" летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Кессье сыграл за "Милан" 29 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 48 миллионов евро.

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