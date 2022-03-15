"Барселона" согласовала летний трансфер

Теги барселонамиланфранк кессьетрансферы

"Барселона" согласовала летний трансфер

Фото инстаграм Франка Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье продолжит карьеру в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб уже согласовал переход 25-летнего футболиста.

Ивуарийский хавбек присоединится к "сине-гранатовым" летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Кессье сыграл за "Милан" 29 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 48 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" не может договориться с Араухо и Гави. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба рассказал о том, почему отказался от вызова в сборную России

Дзюба рассказал о том, почему отказался от вызова в сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов