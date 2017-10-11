"Барселона" согласовала новые контракты с двумя ключевыми игроками

"Барселона" согласовала новые контракты с двумя важными исполнителями. Речь идёт о центрбеке Жераре Пике и универсале Серхи Роберто, который способен сыграть практически на любой позиции..

Как информирует ресурс Sport.es, клуб подготовил контракты до 2022 года. С Пике и Роберто руководство, если верить источнику, уже всё согласовало.

В текущем сезоне Пике провёл 9 матчей за клуб и забил 1 гол, Роберто - 10 матчей и 1 гол. Контракты обоих истекают в 2019 году.

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