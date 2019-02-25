"Барселона" согласовала новый контракт с Альбой
"Барселона" согласовала новый контракт с левым защитником Жорди Альбой, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, стороны договорились заключить соглашение до лета 2024 года. Другие детали договора пока неизвестны.
О продлении контракта с 29-летним футболистом каталонский клуб должен объявит в ближайшие часы.
Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В текущем сезоне он сыграл 35 матчей, забил 2 гола и сделал 14 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|24
|34
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19