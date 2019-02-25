"Барселона" согласовала новый контракт с Альбой

"Барселона" согласовала новый контракт с левым защитником Жорди Альбой, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, стороны договорились заключить соглашение до лета 2024 года. Другие детали договора пока неизвестны.

О продлении контракта с 29-летним футболистом каталонский клуб должен объявит в ближайшие часы.

Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В текущем сезоне он сыграл 35 матчей, забил 2 гола и сделал 14 ассистов.

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