"Барселона" согласовала новый контракт с Иньестой

Президент "Барселоны" Жосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб согласовал условия нового контракта с капитаном команды Андресом Иньестой.

"Мы уже достигли принципиальной договорённости о продлении контракта и надеемся, что сделаем это в ближайшие несколько недель. Переговоры ещё продолжаются, но мы хотим, чтобы Иньеста завершил карьеру в нашем клубе и чтобы он сделал это, когда сам посчитает нужным. Идея заключается в том, чтобы подписать с ним бессрочный контракт, который автоматически продлевался бы каждый год до тех пор, пока он не решит завершить карьеру или уйти из "Барселоны". Дело ещё в том, что Андрес, как и Лео Месси - это игрок одного клуба. Эти два футболиста известны своей преданностью цветам "Барселоны". Они подают пример ребятам из Ла Масии и новым поколениям" - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Напомним, что действующий контракт 33-летнего Иньесты с "Барселоной" истекает летом 2018 года.

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