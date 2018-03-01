"Барселона" согласовала очередной многомиллионный трансфер

Каталонская "Барселона" согласовала условия личного контракта с форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном, информирует TV3Cat.

По сведениям источника, 26-летний нападающий "матрасников" дал свое согласие на переход в стан "сине-гранатовых" уже ближайшим летом. За него каталонский гранд заплатит 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач в 33 матчах за "Атлетико".

Напомним, Гризманн рассказал о своих планах на матч с "Барселоной". | soccernews.ru