"Барселона" согласовала покупку бразильского таланта

"Барселона" договорилась о трансфере полузащитника "Палмейраса" Матеуса Фернандеса, утверждает AS.

По сведениям издания, сегодня 21-летний бразилец пройдёт медобследование и заключит пятилетний контракт с каталонским клубом.

Сообщается, что за перспективного хавбека "сине-гранатовые" заплатят 7 миллионов евро.

Сразу после оформления сделки "Барса" отдаст Фернандеса в аренду "Вальядолиду".

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