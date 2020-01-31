"Барселона" согласовала покупку бразильского таланта
"Барселона" договорилась о трансфере полузащитника "Палмейраса" Матеуса Фернандеса, утверждает AS.
По сведениям издания, сегодня 21-летний бразилец пройдёт медобследование и заключит пятилетний контракт с каталонским клубом.
Сообщается, что за перспективного хавбека "сине-гранатовые" заплатят 7 миллионов евро.
Сразу после оформления сделки "Барса" отдаст Фернандеса в аренду "Вальядолиду".
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|38
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|Форталеза
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|Гоияс
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|КСА
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