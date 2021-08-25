"Барселона" согласовала с Бускетсом снижение зарплаты

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"Барселона" согласовала с Бускетсом снижение зарплатыФото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

"Барселона" значительно продвинулась в вопросе снижения зарплат лидерам команды.

Как сообщает ESPN, капитан команды Серхио Бускетс в результате переговоров дал свое согласие на дополнительные снижение зарплаты и отсрочку выплат.

Хотя каталонский гранд все еще не выплатил деньги полузащитнику по прошлому соглашению.

Напомним, что Бускетс играет за "Барселону" с 2005 года.

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