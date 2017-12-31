"Барселона" согласовала с Коутиньо размер будущего оклада бразильца

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"Барселона" согласовала с Коутиньо размер будущего оклада бразильцаКаталонская "Барселона" согласовала с полузащитником английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо размер будущего оклада футболиста в новом клубе.

Как информирует Express, в стане "сине-гранатовых" 25-летний хавбек будет зарабатывать 225 тысяч евро в неделю, что равняется 12-ти миллионам за сезон. Ожидается, что договоренность по трансферу бразильца между каталонским грандом и "красными" будет достигнута в ближайшие несколько дней.

Напомним, "Ливерпуль" готов продать Коутиньо "Барселоне". | soccernews.ru

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