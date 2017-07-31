"Барселона" согласовала с Коутиньо условия личного контракта

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"Барселона" согласовала с Коутиньо условия личного контракта

"Барселона" пытается купить полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб уже согласовал с 25-летним бразильцем условия пятилетнего контракта.

Впрочем, "Барселоне" всё ещё предстоят тяжёлые переговоры с "Ливерпулем" о размере компенсации за Коутиньо. "Сине-гранатовые" готовы заплатить за футболиста 85 миллионов евро, но "красные" хотят выручить от продажи своего лидера 150 миллионов. 

Не пропустите: Коутиньо этим летом перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru

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