"Барселона" согласовала с Коутиньо условия личного контракта

"Барселона" пытается купить полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб уже согласовал с 25-летним бразильцем условия пятилетнего контракта.

Впрочем, "Барселоне" всё ещё предстоят тяжёлые переговоры с "Ливерпулем" о размере компенсации за Коутиньо. "Сине-гранатовые" готовы заплатить за футболиста 85 миллионов евро, но "красные" хотят выручить от продажи своего лидера 150 миллионов.

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