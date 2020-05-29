"Барселона" согласовала с Лаутаро Мартинесом размер зарплаты

Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес в случае перехода в "Барселону".

По информации журналиста Николо Скиры, "сине-гранатовые" уже договорились с агентом футболиста о размере зарплаты. Речь идёт о 12 миллионах евро в год плюс бонусы.

Сейчас оклад аргентинского форварда составляет всего 2,2 миллиона за сезон без учёта бонусов.

Напомним, что в контракте Лаутаро есть сумма отступных - 111 миллионов евро. Впрочем, "Барса" такую сумму за игрока платить не готова.

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