"Барселона" согласовала с Усманом Дембеле условия личного контракта

Теги барселонаусман дембелеборуссия дортмунд

"Барселона" согласовала с Усманом Дембеле условия личного контракта

"Барселона" хочет купить вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Как сообщил в своём твиттере авторитетный журналист Танкреди Палмери, каталонский клуб уже согласовал с 20-летним французом условия личного контракта.

Теперь "Барселона" намерена предложить "Боруссии" 80 миллионов евро за Дембеле. Однако ранее стало известно, что "шмели" готовы начать переговоры о продаже своего ключевого игрока только если потенциальный покупатель предложит 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии
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ну вообще, то у него есть потенциал стать таким же , как и Неймар, он уже близок к нему

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