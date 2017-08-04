"Барселона" согласовала с Усманом Дембеле условия личного контракта

"Барселона" хочет купить вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Как сообщил в своём твиттере авторитетный журналист Танкреди Палмери, каталонский клуб уже согласовал с 20-летним французом условия личного контракта.

Теперь "Барселона" намерена предложить "Боруссии" 80 миллионов евро за Дембеле. Однако ранее стало известно, что "шмели" готовы начать переговоры о продаже своего ключевого игрока только если потенциальный покупатель предложит 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru