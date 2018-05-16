Каталонская "Барселона" согласовала свой первый летний трансфер, информирует El Mndo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" подпишут защитника "Севильи" Клемана Лангле. 22-летний бек "красно-белых" уже дал свое согласие на переезд на "Камп Ноу". Его трансфер обойдется каталонскому гранду в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 53 матчах за "Севилью".

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