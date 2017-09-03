"Барселона" согласовала свой первый зимний трансфер

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"Барселона" согласовала свой первый зимний трансферКаталонская "Барселона" уже согласовала свое первое подписание в зимнее трансферное окно, информирует испанская пресса.

Так, дебютным приобретением "сине-гранатовых" в новом году станет центральный защитник бразильского "Палмейраса" Йерри Мина. "Барса" уже согласовала условия перехода с 22-летним беком. Поэтому, если не произойдет непредвиденных ситуаций, колумбиец присоединится к новой команде в самом начале 2018-го года.

Напомним, футболисты "Барселоны" определились с игровыми номерами на текущий сезон. | soccernews.ru

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