Каталонская "Барселона" согласовала свой второй исходящий трансфер в текущее межсезонье, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" достигли соглашения с "Эвертоном" о продаже своего защитника Люки Диня. Трансфер 25-летнего бека обойдется "ирискам" в 20 миллионов евро. При этом еще 5 миллионов евро каталонский гранд может получить в виде всевозможных бонусов.

Напомним, "Барселона" потратила на покупку бразильских футболистов свыше полумиллиарда евро. | soccernews.ru