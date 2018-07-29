"Барселона" согласовала свой второй исходящий трансфер

1 Теги барселонаэвертонлюка динь

"Барселона" согласовала свой второй исходящий трансферКаталонская "Барселона" согласовала свой второй исходящий трансфер в текущее межсезонье, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" достигли соглашения с "Эвертоном" о продаже своего защитника Люки Диня. Трансфер 25-летнего бека обойдется "ирискам" в 20 миллионов евро. При этом еще 5 миллионов евро каталонский гранд может получить в виде всевозможных бонусов.

Напомним,  "Барселона" потратила на покупку бразильских футболистов свыше полумиллиарда евро. | soccernews.ru

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