"Барселона" согласовала трансфер 18-летнего голландца

Грядущим летом "Барселона" усилится полузащитником "Гронингена" Людовитом Рейсом, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего голландца за 7,7 миллионов евро.

Юный хавбек заключит с "блауграной" контракт до 2024 года и отправится с командой в предсезонное турне в Японию.

Рейс является воспитанником "Гронингена", за основу дебютировал в 2017 году, в его активе 46 матчей и 2 гола.

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