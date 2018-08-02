"Барселона" согласовала трансфер Артуро Видаля

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"Барселона" согласовала трансфер Артуро Видаля

"Барселона" согласовала трансфер полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" уже договорились как с мюнхенским клубом, так и с самим чилийцем.

Сумма сделки составит около 30 миллионов евро. В ближайшие дни Видаль прилетит в Каталонию для прохождения медобследования и подписания контракта.

Не пропустите: "Барселона" в шаге от подписания перспективного сенегальца. | http://soccernews.ru

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