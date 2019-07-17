"Барселона" согласовала трансфер бразильского таланта
Полузащитник "Сантоса" Таилсон перейдет в "Барселону", сообщает Sport.es.
По сведениям издания, каталонский клуб подпишет с футболистом трехлетнее соглашение. Контракт футболиста с "Сантосом" заканчивается, поэтому "Барселона" заплатит клубу только 350 тысяч евро в качестве компенсации за воспитание молодого игрока.
Первое время Таилсон будет тренироваться и играть за вторую команду "Барселоны".
20-летний Таилсон пока не играл за основную команду "Сантоса", а принимал участие в матчах команды U20.
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|Валенсия
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|38
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|38
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|Бетис
|38
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|11
|Алавес
|38
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|Эйбар
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|44
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