"Барселона" согласовала трансфер бразильского таланта

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"Барселона" согласовала трансфер бразильского таланта

Полузащитник "Сантоса" Таилсон перейдет в "Барселону", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб подпишет с футболистом трехлетнее соглашение. Контракт футболиста с "Сантосом" заканчивается, поэтому "Барселона" заплатит клубу только 350 тысяч евро в качестве компенсации за воспитание молодого игрока.

Первое время Таилсон будет тренироваться и играть за вторую команду "Барселоны".

20-летний Таилсон пока не играл за основную команду "Сантоса", а принимал участие в матчах команды U20.

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