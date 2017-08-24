"Барселона" согласовала трансфер Дембеле

Теги барселонаусман дембелеборуссия дортмунд

"Барселона" согласовала трансфер ДембелеКаталонская "Барселона" согласовала трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, информирует rac3.

По сведениям источника, переход 20-летнего футболиста обойдется "сине-гранатовым" в 120 миллионов евро - 90 миллионов "шершни" получат сразу, а еще 30 миллионов - в виде всевозможных бонусов.

BeIN SPORTS дает же несколько другую информацию - за француза "Барса" заплатит 120 миллионов евро. В будущем эта сумма может достигнуть 150-ти миллионов, если будут выполнены определенные условия.

Напомним, ранее появилась информация, что "Боруссия" будет готова расстаться с Дембеле не менее чем за 140 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Гамбург 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Кельн 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов