"Барселона" согласовала трансфер Дембеле

Каталонская "Барселона" согласовала трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, информирует rac3.

По сведениям источника, переход 20-летнего футболиста обойдется "сине-гранатовым" в 120 миллионов евро - 90 миллионов "шершни" получат сразу, а еще 30 миллионов - в виде всевозможных бонусов.

BeIN SPORTS дает же несколько другую информацию - за француза "Барса" заплатит 120 миллионов евро. В будущем эта сумма может достигнуть 150-ти миллионов, если будут выполнены определенные условия.

Напомним, ранее появилась информация, что "Боруссия" будет готова расстаться с Дембеле не менее чем за 140 миллионов евро. | soccernews.ru