"Барселона" согласовала трансфер французского защитника

"Барселона" близка к договоренности по французскому защитнику "Севильи" Клеману Лангле, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, в каталонском клубе считают, что вопрос с трансфером Лангле уже решен. Представители каталонцев согласовали с игроком условия личного контракта.

"Барселона" заплатит за 22-летнего Лангле полную сумму отступных, которая составляет 35 миллионов евро.

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