"Барселона" согласовала трансфер испанского таланта

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"Барселона" согласовала трансфер испанского таланта

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Педро Гонсалес Лопес по прозвищу Педри близок к переходу в "Барселону", сообщает La Provincia.

По сведениям издания, каталонский клуб согласовал трансфер футболиста за 6,5 миллионов евро. За счет бонусов сумма трансферов может увеличиться до 15 миллионов евро. До окончания сезона-2019/20 хавбек будет выступать за "Лас-Пальмас" на правах аренды.

16-летний Педри является воспитанником "Лас-Пальмаса". За основную команду клуба он провел три матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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