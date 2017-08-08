"Барселона" согласовала трансфер Коутиньо
Каталонская "Барселона" согласовала трансфер полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, информирует ESPN Deportes.
По сведениям источника, "сине-гранатовые" подпишут с 25-летним хавбеком контракт сроком на пять лет. Трансфер бразильца обойдется вице-чемпиону Испании в 90 миллионов евро без учета различного рода бонусов, которые могут увеличить сумму еще на 30 миллионов.
Напомним, Дембеле намекнул на свой скорый переход в "Барселону". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Борьба на два фронта: "Тосно" принимает ЦСКА на "Петровском"
-
"Рубин" принимает отлично стартовавший "Локомотив"
-
Удобный соперник: "Зенит" едет в гости к "Уралу"
-
Прийти в себя: "Спартак" попытается реабилитироваться в матче с тульским "Арсеналом"
-
"Реал" минимально обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и становится обладателем Суперкубка УЕФА
Лента новостей
-
"Фиорентина" объявила о переходе Бенасси
-
"Амкар" подтвердил переход Исмаэла
-
"Барселона" не делала предложений по трансферу Коутиньо в последние три недели
-
Бехрами сделал татуировку о детстве в разбомбленном Косово
-
Венгер: "Арсенал" постарается продлить контракт с Санчесом"
-
Грэй может перейти в "Уотфорд" за 18,5 миллионов евро
-
Венгер: "Санчес пропустит матчи против "Лестера" и "Сток Сити"
-
Бразильский хавбек Исмаэль переходит в "Ахмат"
-
Руководство "Барселоны" отказало Вальверде в покупке Иньиго Мартинеса
-
"Валенсия" хочет получить за Гарая 25 миллионов евро
-
Луан близок к переходу в "Спартак" за 24,3 миллиона евро
-
Себастьян Ларссон стал игроком "Халл Сити"
-
Сольдадо может перейти в "Фенербахче"
-
"Ливерпуль" будет сотрудничать с Western Union
-
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Орье
-
Матч "Спартак" - "Арсенал" не будет перенесен на другой стадион
-
Моуринью подарил свою медаль за Суперкубок УЕФА ребенку
-
Андрей Федун: "Минирование" "Открытие Арены" происходит не в первый раз"
-
"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро
-
Сери согласился перейти в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Борнмут
|0
|0
|2
|Арсенал Лондон
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Челси
|0
|0
|6
|Кристал Пэлас
|0
|0
|7
|Эвертон
|0
|0
|8
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|10
|Ливерпуль
|0
|0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|14
|Саутгемптон
|0
|0
|15
|Сток Сити
|0
|0
|16
|Суонси Сити
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0