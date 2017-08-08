"Барселона" согласовала трансфер Коутиньо

Каталонская "Барселона" согласовала трансфер полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, информирует ESPN Deportes.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" подпишут с 25-летним хавбеком контракт сроком на пять лет. Трансфер бразильца обойдется вице-чемпиону Испании в 90 миллионов евро без учета различного рода бонусов, которые могут увеличить сумму еще на 30 миллионов.

Напомним, Дембеле намекнул на свой скорый переход в "Барселону". | soccernews.ru