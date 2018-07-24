"Барселона" согласовала трансфер Малкома

Вингер "Бордо" Малком в шаге от трансфера в "Барселону".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, каталонцы согласовали трансфер 21-летнего бразильца за 41 миллионов евро, а сам игрок заключит с клубом пятилетнее соглашение.

Напомним, что "Барселона" в последний момент перехватила Малкома у "Ромы".

Малком перешел в "Бордо" в 2016 году, за это время он провел 96 матчей и забил 23 гола.

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