"Барселона" согласовала трансфер "нового Дани Алвеса"

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"Барселона" согласовала трансфер "нового Дани Алвеса"

"Барселона" договорилась о покупке защитника "Коритибы" Яна Коуто, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "блауграна" заплатит за бразильского фулбека, которого называют "новым Дани Алвесом", 5 миллионов евро.

К "сине-гранатовым" перспективный футболист присоединится летом, когда ему исполнится 18 лет.

Стоит отметить, что в прошлом году Коуто стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Бразилии.

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