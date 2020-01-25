"Барселона" согласовала трансфер "нового Дани Алвеса"
"Барселона" договорилась о покупке защитника "Коритибы" Яна Коуто, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, "блауграна" заплатит за бразильского фулбека, которого называют "новым Дани Алвесом", 5 миллионов евро.
К "сине-гранатовым" перспективный футболист присоединится летом, когда ему исполнится 18 лет.
Стоит отметить, что в прошлом году Коуто стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Бразилии.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|38
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|38
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|4
|Гремио
|38
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|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
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|38
|53
|10
|Гоияс
|38
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|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
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|Атлетико Минейро
|38
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|Ботафого
|38
|43
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|Сеара
|38
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|17
|Крузейро
|38
|36
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|КСА
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|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
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|Аваи
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|20