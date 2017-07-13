"Барселона" согласовала трансфер Семеду

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"Барселона" согласовала трансфер Семеду

Защитник "Бенфики" Нелсон Семеду перейдет в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Каталонцы договорились о переходе футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Для завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование.

Стоит отметить, что "Бенфика" оценивала 23-летнего Семеду в 50 миллионов евро, но каталонцы сумели добиться скидки.

Не пропустите: Семеду близок к переходу в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

Нутром чую, что этот трансфер опять окажется неудачным. Если по нормальному - то нужно было Уокера приобретать и проблема правого защитника на долгое время закрылась бы.

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Пьянь

Ну хз хз, посмотрим. Читал несколько статей, Семеду хвалят. А Уокер англичанин, у них нет хороших игроков.

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