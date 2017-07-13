"Барселона" согласовала трансфер Семеду

Защитник "Бенфики" Нелсон Семеду перейдет в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Каталонцы договорились о переходе футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Для завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование.

Стоит отметить, что "Бенфика" оценивала 23-летнего Семеду в 50 миллионов евро, но каталонцы сумели добиться скидки.

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