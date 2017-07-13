"Барселона" согласовала трансфер Семеду
Защитник "Бенфики" Нелсон Семеду перейдет в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.
Каталонцы договорились о переходе футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Для завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование.
Стоит отметить, что "Бенфика" оценивала 23-летнего Семеду в 50 миллионов евро, но каталонцы сумели добиться скидки.
Не пропустите: Семеду близок к переходу в "Барселону". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
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|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
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|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20