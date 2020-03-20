"Барселона" согласовала трансфер вингера "Сан-Паулу"

"Барселона" летом усилится 19-летним вингером "Сан-Паулу" Густаво Майей, сообщает Sport.es.

По информации источника, за 70 процентов экономических прав на игрока "сине-гранатовые" заплатят 4,5 миллиона евро.

Талантливый бразилец пока не дебютировал за основу трёхцветных. Возможно, на первых порах его отправят набираться опыта в "Барселону Б".

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