"Барселона" согласовала трансфер вингера "Сан-Паулу"

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"Барселона" согласовала трансфер вингера "Сан-Паулу"

"Барселона" летом усилится 19-летним вингером "Сан-Паулу" Густаво Майей, сообщает Sport.es.

По информации источника, за 70 процентов экономических прав на игрока "сине-гранатовые" заплатят 4,5 миллиона евро.

Талантливый бразилец пока не дебютировал за основу трёхцветных. Возможно, на первых порах его отправят набираться опыта в "Барселону Б".

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Пока португальское заднеприводное плоскостопие, шавка и просто балласт - Роналду, обдумывает на Мадейре как выплакать очередной ЗМ, не взирая на карантин, Месси делает благое дело! Но никто и не удивлён! Картонный португальский лидер, всегда заботился о своих картонных «проблемах», не бойсь, уже обдумывает, как ещё подключить больше арбитров, что бы было больше липовых пенок (как в том же матче с Фиорентиной) и как выплакать очередной липовый ЗМ, а клубные дела, и эпидемия - подождут. Но если, что - Сарри на выход, как это было с Аллегри! Виноваты все во круг, но не я! Все это Кристиано Картон педик Роналду! Forza Juve!

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