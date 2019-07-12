"Барселона" согласовала трансфер японского нападающего

Теги барселонакасима антлерсхироки абе

"Барселона" согласовала трансфер японского нападающего

Японский "Касима Антлерс" сообщил, что их вингер Хироки Абе продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает сайт клуба, каталонцы уже согласовали условия сделки. Японец вскоре отправится в Испанию, где его ждет медосмотр и подписание соглашение.

Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 1 миллион евро.

В этом году Абе провел в Японии 21 игру, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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