"Барселона" согласовала третий летний трансфер



Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт перейдет в "Барселону", сообщает Rai.

По сведениям издания, о трансфере будет объявлено по окончании нынешнего сезона. Каталонский клуб заплатит за игрока 80 миллионов евро. Голландцем также интересовались "Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Трансфер 19-летнего де Лигта станет для "Барселоны" уже третьим в летнее трансферное окно. Ранее каталонцы договорились о покупке полузащитника "Аякса" Френки де Йонга за 75 миллионов евро, а также защитника "Атлетико Минейро" Эмерсона за 12 миллионов.

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