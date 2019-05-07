"Барселона" согласовала третий летний трансфер
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт перейдет в "Барселону", сообщает Rai.
По сведениям издания, о трансфере будет объявлено по окончании нынешнего сезона. Каталонский клуб заплатит за игрока 80 миллионов евро. Голландцем также интересовались "Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Трансфер 19-летнего де Лигта станет для "Барселоны" уже третьим в летнее трансферное окно. Ранее каталонцы договорились о покупке полузащитника "Аякса" Френки де Йонга за 75 миллионов евро, а также защитника "Атлетико Минейро" Эмерсона за 12 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30