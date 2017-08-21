"Барселона" согласовала условия личного контракта с потенциальным новичком

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"Барселона" согласовала условия личного контракта с потенциальным новичкомКаталонская "Барселона" согласовала условия личного контракта с полузащитником французской "Ниццы" Жаном-Мишелем Сери.

Как информирует Get Football News France, 26-летний хавбек "орлят" подпишет с "сине-гранатовыми" 4-летний контракт. Ориентировочно приобретение ивуарийца обойдется каталонскому гранду в 40 миллионов евро. Ожидается, что трансфер Сери может быть завершен сегодня-завтра, однако "Ницца" хочет закрыть сделку уе после вторника, чтобы футболист помог ей пройти итальянский "Наполи" в квалификации в групповую стадию Лиги Чемпионов.

Напомним, "Ювентус" следит за ситуацией с переходом Сери в "Барселону". | soccernews.ru

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