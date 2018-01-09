"Барселона" согласовала условия своего второго зимнего подписания

Каталонская "Барселона" согласовала условия своего второго подписания в текущее трансферное окно, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, уже сегодня "сине-гранатовые" могут объявить о приобретении защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины. В настоящее время стороны урегулируют последние нюансы предстоящей сделки. Трансфер колумбийца обойдется каталонскому гранду в 11,5 миллиона евро.

Напомним, "Барселона" готова перебить предложение "Манчестер Юнайтед" Гризманну. | soccernews.ru