"Барселона" согласовала условия своего второго зимнего подписания

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"Барселона" согласовала условия своего второго зимнего подписанияКаталонская "Барселона" согласовала условия своего второго подписания в текущее трансферное окно, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, уже сегодня "сине-гранатовые" могут объявить о приобретении защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины. В настоящее время стороны урегулируют последние нюансы предстоящей сделки. Трансфер колумбийца обойдется каталонскому гранду в 11,5 миллиона евро.

Напомним, "Барселона" готова перебить предложение "Манчестер Юнайтед" Гризманну. | soccernews.ru

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