"Барселона" согласовала возвращение Хави из "Аль-Садда"

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"Барселона" согласовала возвращение Хави из "Аль-Садда"

Фото инстаграм Хави

"Барселоне" удалось договориться о переходе главного тренера "Аль-Садда" Хави, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, стороны нашли компромисс в вопросы выплаты компенсации за 41-летнего специалиста.

Катарский клуб получит полную сумму отступных в размере 5 миллионов евро, однако выплачивать её будут не только "сине-гранатовые", но и сам Хави.

"Барса" и её будущий тренер переведут на счета "Аль-Садда" по 2,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.

Ожидается, что "блауграна" объявит о назначении Хави в ближайшее время. 

Не пропустите: "Барселона" выполнит три условия Хави. | http://soccernews.ru
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