"Барселона" сохраняет интерес к Депаю

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"Барселона" сохраняет интерес к Депаю

"Барселона" не отказалась от идеи купить нападающего "Лиона" Мемфиса Депая, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, именно 26-летним голландцем "сине-гранатовые" собираются заменить Луиса Суареса. На этом настаивает главный тренер каталонской команды Рональд Куман.

Переговоры пока идут сложно, поскольку "Барса" рассчитывает добиться максимальной скидки, а "Лион" хочет хорошо заработать на продаже своего лидера.

Рыночная стоимость Депая - 44 миллиона евро. За 3,5 года форвард сыграл за "ткачей" 142 матча, забил 58 голов и сделал 43 ассиста.

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