"Барселона" сократит зарплатную ведомость на 200 миллионов евро после продления контракта с Месси

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"Барселона" сократит зарплатную ведомость на 200 миллионов евро после продления контракта с Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Новое соглашение капитана "Барселоны" Лионеля Месси принесёт дополнительные финансовые проблемы клубу.

По информации Marca, после продления контракта с аргентинцем "блаугране" придётся сократить зарплатную ведомость на 200 миллионов евро.

Если этого не сделать, то каталонцы нарушат правила финансового фэйр-плей. Это, в свою очередь, может привести к санкциям со стороны УЕФА.

Напомним, что действующий договор форварда с клубом истекает 30 июня.

34-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В прошлом сезоне он забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

«Барселона», когда Ла Лига вернется, часть потерянных денег компенсирует, но сейчас вынуждена экстренно планировать сокращение расходов. На планете ни один клуб не отстегивает футболистам больше, чем каталонский. Зарплаты составляют 65 % расходов «Барселоны», средний оклад — 12.284 млн долларов в год. Во многом благодаря контракту с Месси, причем учтите, что Лионель еще и держит Лапорту за шею.Трансферные проколы, слабая комплектация состава – Месси требует новичков, причем дорогих, вроде Лаутаро и Неймара, неудачи команды в Лиге чемпионов – нет премиальных УЕФА, вместе с главным минусом финансовой деятельности – выдачей Лионелю такой зарплаты, что остальные от нее отталкиваются и просят надбавку, как Тер Штеген сейчас, привели к коллапсу системы, которая буквально пару месяцев назад хвасталась оборотом. Говорят, что для спасения «Барселоны» нужно сократить расходы на 230 млн евро. Огромные деньги, ведь общий фонд на оплату труда – в районе 680 млн евро, то есть собираются урезать зарплаты на треть. Сделать это можно лишь в одном случае: сокращая количество людей с высокими зарплатами в заявке. При этом из-за приостановки сезона «Барселона» потеряет минимум 120-140 млн евро, а если власти запретят проход на трибуны до следующего года – потери продолжатся. Великие клубы зарабатывают в дни матчей, для каталонцев речь о 19 % от оборота, или о 159.2 млн евро – согласно свежему отчету солидной конторы «Deloitte». Сейчас же автоматически падают коммерческие доходы – рекламный рынок просел. Чтобы собрать 230 млн евро, у Бартомеу есть только два пути. Первый – продавать футболистов. Но этот ход припас на черный день, когда Месси топнет ногой и прикажет привезти Лаутаро и Неймара. Как «Барселоне» найти 230 млн евро? Коутиньо надо продавать только в «Ньюкасл». Вдобавок можно отправить туда же Умтити, однако сразу нужно покупать защитника, а толковые сейчас дорогие, как и форварды. Можно почистить состав, но заявка «Барселоны» не очень длинная – если расставаться с Артуром, Фирпо, Умтити, Коутиньо, Семеду, то нужно сразу найти сотни миллионов на новичков. Урезать зарплаты на треть в такой компании, как ФК «Барселона», невозможно. Отдадут Месси в другой клуб – проиграют выборы президента, которые ждут в недалеком будущем. В команде есть парочка игроков с огромными окладами, но они важны в основе. Продать молодежь – Фати, Тодибо, Фирпо, Дембеле или Де Йонга, за огромные деньги не получится. Ни один из списка, даже Френки, не вырос в цене за этот сезон. Проще говоря, «Барселона» или предпринимает волевой шаг, прощается с Месси летом – объясняя решение тем, что клуб важнее, чем один игрок, или живет в кредит. Узнав достаточно о мастерстве менеджера Бартомеу, можете понять, какой вариант выберет. У кредиторов в 2021 году не будет отбоя, так что «Барселона» наберет долгов под нехорошие проценты. Жаль клуб, который такую развязку не заслужил, но не жаль людей, которые не думали, а делали. Месси заслуживал дикую зарплату, но до определенной отметки. Когда ему заплатили на тридцать миллионов евро больше, чем «Ювентус» — Роналду, то перешагнули черту, при которой «Барселона» защищена на случай финансовых кризисов. Сейчас именно такой, причем футбольный – пустые трибуны, простой, огромные финансовые потери. Каталонцы не были готовы, а теперь откровенно не знают, что делать. Месси может уйти бесплатно через год, но с ним даже нельзя сейчас продлить соглашение. Фанаты самой «Барселоны», не говоря о футболистах, не поймут, если клуб, которому надо урезать расходы примерно на 230 млн евро, выдаст под сотню миллионов евро в год в руки одному человеку, пусть даже легенде. А вот требовать у футболистов спасти «Барселону» урезанием окладов навсегда странно – наемные работники, многие – востребованные, им незачем перекрывать ошибки Бартомеу, теряя миллионы, которые для клуба зарабатывает не президент, а именно игроки. Мыльный пузырь может лопнуть. Такого в современной истории футбола еще не было, у самого богатого клуба мира огромные проблемы.

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