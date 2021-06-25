"Барселона" сократит зарплатную ведомость на 200 миллионов евро после продления контракта с Месси
Новое соглашение капитана "Барселоны" Лионеля Месси принесёт дополнительные финансовые проблемы клубу.
По информации Marca, после продления контракта с аргентинцем "блаугране" придётся сократить зарплатную ведомость на 200 миллионов евро.
Если этого не сделать, то каталонцы нарушат правила финансового фэйр-плей. Это, в свою очередь, может привести к санкциям со стороны УЕФА.
Напомним, что действующий договор форварда с клубом истекает 30 июня.
34-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В прошлом сезоне он забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.
Не пропустите: "Барселона" пока не договорилась с Месси о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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