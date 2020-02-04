"Барселона" сообщила детали очередной травмы Дембеле
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Эту травму футболист получил на тренировке, восстанавливаясь после разрыва бицепса правой ноги. В 2017 году француз также рвал сухожилие бедра, но на левой ноге. Тогда ему пришлось перенести операцию, а затем он восстанавливался в течение четырех месяцев. В ближайшее время будет принято решение о том, какой именно курс лечения пройдет француз в этот раз.
Напомним, что "Барселона" купила Дембеле в 2017 году у дортмундской "Боруссии" за 125 миллионов евро. Всего он провел за каталонский клуб 74 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14