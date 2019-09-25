"Барселона" сообщила диагноз травмированного Месси



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:1), сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение бедра. Сроки восстановления станут известны после более углубленного обследования.

Стоит отметить, что в матче с "Вильярреалом" форвард впервые вышел в стартовом составе "Барселоны" в нынешнем сезоне.

В сезоне-2019/20 32-летний Месси провел за "Барселону" три матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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