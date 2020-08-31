"Барселона" сообщила Месси условие для его ухода

Руководство "Барселоны" не собирается расставаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает ESPN.

По сведениям издания, в клубе сообщили форварду, что единственный способ для его ухода является пропуск всего предстоящего сезона. В этом случае ему придется отказаться от своей зарплаты.

Таким образом, в "Барселоне" уверены, что 33-летний Месси отыграет за клуб до истечения срока его контракта летом 2021 года.

Напомним, что Месси намерен расторгнуть контракт с "Барселоной" и перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Не пропустите: Известная фанатка Месси будет болеть за новый клуб аргентинца. | http://soccernews.ru