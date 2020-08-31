"Барселона" сообщила Месси условие для его ухода

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"Барселона" сообщила Месси условие для его ухода

Руководство "Барселоны" не собирается расставаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает ESPN.

По сведениям издания, в клубе сообщили форварду, что единственный способ для его ухода является пропуск всего предстоящего сезона. В этом случае ему придется отказаться от своей зарплаты. 

Таким образом, в "Барселоне" уверены, что 33-летний Месси отыграет за клуб до истечения срока его контракта летом 2021 года.

Напомним, что Месси намерен расторгнуть контракт с "Барселоной" и перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Не пропустите: Известная фанатка Месси будет болеть за новый клуб аргентинца. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Чихал он на ваши деньги... Месси богаче, чем вся Барса вместе взятая...Хе-хе...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Футбол проживёт без Лео сколько угодно ... А сможет ли Лео без 100 млн на счёте не повеситься?Хе-хе ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Считаю,фаны должны скинуться Лео на Роллтон!Иначе мы его потеряем ...

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