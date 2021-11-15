"Барселона" сообщила о результатах медобследования Дани Алвеса

Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Дани Алвес успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в "Барселону", сообщается на официальном сайт каталонского клуба.

Таким образом, в ближайшее время футболист приступит к тренировкам с командой. На 17 ноября запланирована презентация игрока на клубном стадионе "Камп Ноу".

Напомним, что 38-летний Алвес перешел в "Барселону" несколько дней назад на правах свободного агента. Ранее он уже играл за каталонцев с 2008 по 2016 годы.

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