"Барселона" сообщила о результатах медобследования Дани Алвеса
Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен
Бразильский защитник Дани Алвес успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в "Барселону", сообщается на официальном сайт каталонского клуба.
Таким образом, в ближайшее время футболист приступит к тренировкам с командой. На 17 ноября запланирована презентация игрока на клубном стадионе "Камп Ноу".
Напомним, что 38-летний Алвес перешел в "Барселону" несколько дней назад на правах свободного агента. Ранее он уже играл за каталонцев с 2008 по 2016 годы.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|20
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|19
|Леганес
|20
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