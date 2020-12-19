"Барселона" сообщила о состоянии защитника Ваге, получившего страшную травму колена

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала официальное заявление касательно травмы защитника Муссы Ваге.

"Сине-гранатовые" сообщили, что сегодня утром 22-летний футболист перенёс операцию. Сроки его восстановления составят 9 месяцев.

Ранее стало известно, что сенегалец порвал переднюю, заднюю и боковую крестообразные связки колена в результате удара ногой о штангу.

Аренду Ваге в ПАОК можно считать завершённой, поскольку на период реабилитации он останется в расположении "Барсы".

Не пропустите: У Месси нет конкретных предложений о продолжении карьеры. | http://soccernews.ru