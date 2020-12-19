"Барселона" сообщила о состоянии защитника Ваге, получившего страшную травму колена
Пресс-служба "Барселоны" опубликовала официальное заявление касательно травмы защитника Муссы Ваге.
"Сине-гранатовые" сообщили, что сегодня утром 22-летний футболист перенёс операцию. Сроки его восстановления составят 9 месяцев.
Ранее стало известно, что сенегалец порвал переднюю, заднюю и боковую крестообразные связки колена в результате удара ногой о штангу.
Аренду Ваге в ПАОК можно считать завершённой, поскольку на период реабилитации он останется в расположении "Барсы".
Не пропустите: У Месси нет конкретных предложений о продолжении карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Официально: Блан возглавил "Аль-Райян". Он не тренировал с 2016 года
-
"Фиорентина" сыграла вничью с "Вероной"
-
Гасперини высказался об игровых навыках Алексея Миранчука
-
"Барселона" сообщила о состоянии защитника Ваге, получившего страшную травму колена
-
Клопп установил рекорд "Ливерпуля" по победам в АПЛ
-
"Атлетико" победил "Эльче" благодаря дублю Суареса
-
"Динамо" объявило об уходе Рауша
-
"Интер" поспорит за трансферную цель "Барселоны"
-
"Ливерпуль" деклассировал "Кристал Пэлас", забив семь безответных голов
-
Стадион "Спартака" хочет принять финал Кубка России
-
"Шеффилд Юнайтед" заинтересован в аренде хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
"Сочи" надеется вернуть Кокорина
-
Вингер "Ливерпуля" Минамино стал автором уникального достижения
-
Тедеско может возглавить "Шальке"
-
ПСЖ огласил сроки восстановления Неймара
-
Моуринью пригласил в "Тоттенхэм" игрока "Реала"
-
"Динамо" нацелилось на защитника "Фейеноорда"
-
1
Ван Гал может возглавить сборную Чили
-
"Милан" определился с приоритетной трансферной целью на январь
-
1
"Спартак" готовит новые контракты для двух ветеранов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14