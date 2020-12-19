"Барселона" сообщила о состоянии защитника Ваге, получившего страшную травму колена

Теги барселонамусса вагетравмы

"Барселона" сообщила о состоянии защитника Ваге, получившего страшную травму колена

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала официальное заявление касательно травмы защитника Муссы Ваге.

"Сине-гранатовые" сообщили, что сегодня утром 22-летний футболист перенёс операцию. Сроки его восстановления составят 9 месяцев.

Ранее стало известно, что сенегалец порвал переднюю, заднюю и боковую крестообразные связки колена в результате удара ногой о штангу.

Аренду Ваге в ПАОК можно считать завершённой, поскольку на период реабилитации он останется в расположении "Барсы".

Не пропустите: У Месси нет конкретных предложений о продолжении карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клопп установил рекорд "Ливерпуля" по победам в АПЛ

Клопп установил рекорд "Ливерпуля" по победам в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов