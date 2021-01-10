"Барселона" сообщила подробности травмы защитника Араухо

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"Барселона" сообщила подробности травмы защитника Араухо

Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Уругваец травмировался на разминке перед началом матча 18-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (4:0).

В нынешнем сезоне 21-летний Араухо провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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