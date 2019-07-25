"Барселона" сообщила ПСЖ, что готова обсудить переход Неймара

Президенты "Барселоны" и ПСЖ Жозеп Бартомеу и Нассер Аль-Хелаифи во время семинаров, организованных Ассоциацией европейских клубов, переговорили о трансфере нападающего Неймара.

Как сообщает AS, руководитель "блауграны" проинформировал своего коллегу о готовности обсудить переход бразильца, если парижане решат его продать.

Однако французская сторона пока не проявляет особой заинтересованности в расставании с 27-летним футболистом.

Напомним, что контракт Неймара с ПСЖ истекает только в 2022 году, но он уже сейчас стремится вернуться в "Барсу".

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