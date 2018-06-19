"Барселона" сообщила Пьяничу о своей заинтересованности в нем

Каталонская "Барселона" вышла на контакт с полузащитником туринского "Ювентуса" Миралемом Пьяничем, информирует El Mundo Deportivo.

Та, по сведениям издания, "сине-гранатовые" сообщили 28-летнему хавбеку "старой синьоры" в своей заинтересованности в его подписании. Ожидается, что в ближайшее время каталонский гранд продолжит контакты с боснийцем.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Барселона" уже готовит предложение по Пьяничу. | soccernews.ru