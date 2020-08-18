"Барселона" сообщила сроки восстановления тер Штегена, который перенес операцию

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"Барселона" сообщила сроки восстановления тер Штегена, который перенес операцию

Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген успешно перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сроки восстановления немецкого голкипера составят около двух с половиной месяцев. Таким образом, он вернется в строй не раньше ноября.

28-летний тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года. За каталонский клуб он провел 236 матчей во всех турнирах и пропустил 222 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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