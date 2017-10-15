"Барселона" составит "Ливерпулю" конкуренцию в борьбе за ван Дейка

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"Барселона" составит "Ливерпулю" конкуренцию в борьбе за ван Дейка

"Барселона" и "Ливерпуль" поборются за защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, каталонцы готовы заплатить за футболиста 56 миллионов евро. Напомним, что "Ливерпуль" пытался подписать игрока прошедшим летом.

Отмечается, что существует большая вероятность того, что в январе ван Дейк сменит клуб.

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