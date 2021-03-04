"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"

Удивительно, но "Барселона" сделала это. После выездных 0:2 с "Севильей" казалось, что о финале Кубка Короля можно забыть. И вот спустя некоторое время подопечные Лопетеги сдуваются перед "Барсой" в чемпионате, а чуть позже делают это еще и в Кубке. Да, с неимоверными усилиями и большим фартом – нужно вспомнить хотя бы незабитый пенальти Окампоса на 73 минуте. Но все же "блаугранас" свое дело сделали. Начал разгром Дембеле, на 90+4 минуте Пике удалось перевести игру в овертайм, где Бруйтуэйт закрыл все вопросы. Этот матч заставил нас сделать не совсем популярный вывод о работе Кумана в "Барсе". Об этом и поговорим сегодня!

Куман делает "Барселону" сильнее

Рональду Куману от "Кулес" досталось гораздо больше, чем он того заслуживает. Уже при его подписании легенду "Барсы" Кройффа стали называть "физруком", хотя именно Куман сделал сборную Нидерландов крутой, и именно Куман делал с "Саутгемптонских" ноунеймом звезд АПЛ. В конце концов, именно он при полном коллапсе клубного руководства "Барселоны", кадровом дисбалансе и эпидемии травм сумел поднять "Барселону" с 13 позиции в статус претендента на золото. И все равно – после первого же поражения именно Рональда сделают козлом отпущения. Между тем, последние два матча против "Севильи" в полной мере раскрыли способность Кумана делать эту "Барселону" сильнее. Андалусийцев разорвали без сопротивления в чемпионате и с определенными нюансами разгромили в Кубке – в ответном матче полуфинала каталонцы провели 22 удара (15 из пределов штрафной, 8 в створ + перекладина), провели 926 передач (827 точных) и 23 обыгрыша на дриблинга (с 26-ти попыток). Более 70% данных цифр были набиты еще в основное время. Было много комбинаций и было хорошее взаимодействие между "блаугранас" – сразу шесть футболистов "Барсы" сделали более двух передач под удар партнеру. Ну, и голы оказались классными. Такие, которые и ожидаешь от суперзвезд "Барселоны". В конце концов, трудно не согласиться с утверждением, что столь агрессивных "блаугранас" в течение сезона мы еще не видели.

Конечно, "Севилья" создала проблемы и могла закрыть игру на 73-й минуте с пенальти. "Барселона" в принципе не имеет идеального баланса по всем аспектам, но команде в тяжелом матче удалось перехватить инициативу и дожать сильного соперника в эндшпиле встречи. Это – признак топ-класса. Кроме того, это признак прогресса – год назад "Барселона" вряд ли бы прошла настолько мощную "Севилью". В чем же заслуга Кумана? Во-первых, он находится в постоянном творческом поиске. Голландец начинал сезон в 4-2-3-1 с Месси в оттяжке, пока не разобрался с нюансами игры опорников и проблемами Месси. С увеличением количества травм и падением вниз по таблице Рональд перешел на нетипичную для философии Барсы схему 3-5-2, а "изюминкой" он сделал забегание центральных хавбеков в штрафную. С восстановлением Дембеле команда вернулась к 4-3-3 и выдала впечатляющую серию побед в начале года, а после ряда неудач каталонцы вновь перешли на схему 3-5-2 – Дембеле в ней освободили от оборонительной работы. Это решение вновь принесло улучшения в футболе и результатах!

Во-вторых, Куман выжимает максимум из имеющихся ресурсов и условий. Даже Месси в последних матчах неожиданно стал много прессинговать – с "Севильей" на "Камп Ноу" в его активе два отбора и куча моментов, где Лионель старался доработать без мяча. Это приносило пользу не на каждой минуте, и вообще есть вопрос о правильности его движений при давлении, но прогресс заметен. Рональд хоть немного достучался до Лионеля. Педри же при Кумане стал футболистом, которого называют новым Иньестой. И это явно не пиар-ход а-ля Пуч, а реальное признание тактических аналитиков – Педри прекрасно двигается между линиями, чувствует пространство и едва не каждым движением пытается обострить. Именно Педри разрезал оборону пасом на выход Дембеле один на один в последних двух поединках с "Севильей", а именно на "Камп Ноу" он отдал три передачи под удар. Аналогичные вещи можно сказать и о де Йонге – Куман нашел ему оптимальную позицию на поле, а также придумал ему роль резервного центрбека. Фрэнки в ней выглядит довольно уверенно.

Уже начинает обживаться Тринкау, подтягивается к основе Морибо, стал незаменимым молодой Мингеса. Даже Гризманн начал "тащить". Рональд Куман не жалуется на отсутствие трансферов, а выжимает максимум из имеющихся ресурсов – и выжимает не физически, а идейно и тактически. При нем футболисты развиваются. "Барселона" при Рональде может добавлять, дожимать, феерить и находить звезд в клубной структуре. При этом нынешние "блаугранас", при всех своих проблемах, побеждают и позорятся как команда, а не как набор оруженосцев Месси. Каталонцы с Куманом находят в себе новые грани и выдают мощные перформансы, в то время как при Эрнесто Вальверде и Кике Сетьене наметилась стагнация с быстрой деградацией. Жаль, что все усилия Рональда не отмечают ни "Кулес", ни кандидаты в президенты. Для них Куман остается временной фигурой. Это – несправедливо. Голландец старается в кровь из носа, выводит команду в финал Кубка и делает "Барселону" сильной в значительном количестве матчей, но в нынешних условиях его идеи могут дать только кратковременный эффект на внутренней арене. Для чего-то большего требуется адекватное руководство.