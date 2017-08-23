"Барселона" совершила новую попытку заполучить Коутиньо

"Барселона" сделала новое предложение по хавбеку "Ливерпуля" Коутиньо, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, каталонский клуб предложил за футболиста 150 миллионов евро. 110 миллионов "Ливерпуль" получит сразу, а 40 миллионов в виде бонусов.

Отметим, что это уже четвертое предложение, которое сделала "Барселона".

В прошлом сезоне Коутиньо сыграл 36 поединков, отметился 14 голами и 9 ассистами.

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