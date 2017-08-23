"Барселона" совершила новую попытку заполучить Коутиньо
"Барселона" сделала новое предложение по хавбеку "Ливерпуля" Коутиньо, сообщает Sky Sports.
По информации ресурса, каталонский клуб предложил за футболиста 150 миллионов евро. 110 миллионов "Ливерпуль" получит сразу, а 40 миллионов в виде бонусов.
Отметим, что это уже четвертое предложение, которое сделала "Барселона".
В прошлом сезоне Коутиньо сыграл 36 поединков, отметился 14 голами и 9 ассистами.
Читайте также: Каррагер: "Ливерпуль" не может позволить себе отпустить Коутиньо". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбол в праздник: "Александрия" и БАТЭ оспорят выход в группу ЛЕ
-
Отомстить за гостевое поражение: "Зенит" принимает на своем поле "Утрехт"
-
Не ударить лицом в грязь: киевское "Динамо" принимает "Маритиму"
-
Определились составы корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги Чемпионов
-
Цель достигнута: ЦСКА обыграл "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"
-
Футбол в праздник: "Александрия" и БАТЭ оспорят выход в группу ЛЕ
-
Отомстить за гостевое поражение: "Зенит" принимает на своем поле "Утрехт"
-
Агент Сери: "ПСЖ призывал "Ниццу" давить на "Барселону"
-
"Реал" - "Фиорентина" - 2:1 (обзор)
-
"Реал" в 27-й раз выиграл кубок Сантьяго Бернабеу
-
ПСЖ рассчитывает расстаться с шестью игроками
-
Мбаппе близок к переходу в ПСЖ
-
Не ударить лицом в грязь: киевское "Динамо" принимает "Маритиму"
-
Рафинья дал согласие на переход в "Милан"
-
Месси не будет продлевать контракт с "Барселоной" и следующим летом переберется в АПЛ
-
Роналду отметился великолепным голом в ворота "Фиорентины"
-
"Монако" может заменить Мбаппе форвардом "Аякса"
-
Определились составы корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги Чемпионов
-
Кубок английской лиги: "Саутгемптон" и "Ньюкасл" вылетают, "Вест Хэм" и "Сток Сити" проходят дальше
-
"Копенгаген" - "Карабах" - 2:1, "Стяуа" - "Спортинг" - 1:5 (обзоры)
-
"Ливерпуль" - "Хоффенхайм" - 4:2 (обзор)
-
ЦСКА - "Янг Бойз" - 2:0 (обзор)
-
"Карабах", "Спортинг" и АПОЭЛ вышли в групповой раунд Лиги Чемпионов
-
Цель достигнута: ЦСКА обыграл "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Барселона
|1
|3
|3
|Реал Сосьедад
|1
|3
|4
|Леганес
|1
|3
|5
|Валенсия
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|7
|Жирона
|1
|1
|8
|Эспаньол
|1
|1
|9
|Севилья
|1
|1
|10
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Эйбар
|0
|0
|13
|Леванте
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Вильярреал
|0
|0
|16
|Сельта Виго
|1
|0
|17
|Алавес
|1
|0
|18
|Лас Пальмас
|1
|0
|19
|Бетис
|1
|0
|20
|Депортиво Ла-Корунья
|1
|0