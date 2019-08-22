"Барселона" совершит новую попытку трансфера Неймара
"Барселона" все еще заинтересована в трансфере нападающего ПСЖ Неймара.
Как сообщает ESPN, в парижском клубе ожидают нового предложения от каталонцев в ближайшие дни. Отметим, что до закрытия трансферного окна осталось 12 дней.
Напомним, что на бразильца также претендуют "Реал" и "Ювентус", однако по сведениям источника, эти клубы не делали предложений по трансферу.
Ранее ПСЖ отклонил второе предложение "Барселоны", которая хотела арендовать Неймара с последующим выкупом за 190 миллионов евро.
Читайте также: Гризманн не против перехода Неймара в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Окслейд-Чемберленом
-
"Барселона" совершит новую попытку трансфера Неймара
-
Черчесов определился с датой обнародования заявки на матчи отбора Евро-2020
-
Четыре немецких клуба интересуются форвардом "Ромы"
-
"Андерлехт" освободил Компани от тренерских обязанностей
-
Футболисты "Зенита" рисовали "Синие квадраты" в Эрмитаже
-
СМИ: Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев
-
Рибери: "Я пришел в "Фиорентину" не для соперничества с Роналду"
-
Сарри пропустит стартовые матчи "Ювентуса" в Серии А из-за болезни
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется экс-форвардом "Ювентуса"
-
"Наполи" поставил жесткое условие Икарди
-
"Барселона" решила не продавать Ракитича этим летом
-
"Астана" разгромила БАТЭ в квалификации Лиги Европы
-
"Байер" нацелился на игрока "Ливерпуля"
-
Стало известно, когда объявят состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
-
"Зенит" отказал итальянскому клубу в трансфере Дриусси
-
"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку"
-
В "Баварии" сообщили, почему Коутиньо не сыграет с "Шальке"
-
Джибриль Сиссе похвастался оригинальной прической
-
"Реал" рассматривает еще три варианта в качестве замены Навасу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0