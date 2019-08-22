"Барселона" совершит новую попытку трансфера Неймара

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"Барселона" совершит новую попытку трансфера Неймара

"Барселона" все еще заинтересована в трансфере нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает ESPN, в парижском клубе ожидают нового предложения от каталонцев в ближайшие дни. Отметим, что до закрытия трансферного окна осталось 12 дней.

Напомним, что на бразильца также претендуют "Реал" и "Ювентус", однако по сведениям источника, эти клубы не делали предложений по трансферу.

Ранее ПСЖ отклонил второе предложение "Барселоны", которая хотела арендовать Неймара с последующим выкупом за 190 миллионов евро.

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