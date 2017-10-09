"Барселона" советовалась по трансферу Паулиньо с двумя своими игроками

Руководство и тренерский штаб каталонской "Барселоны" советовалась по трансферу тогда еще полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо с двумя своими игроками.

Как информирует El Mundo Deportivo, положительные отклики о бразильском хавбеке оставили Лионель Месси и Хавьер Маскерано, которые были проинформированы о планах клуба перед июньским товарищеским матчем их национальной сборной Аргентины против "селесао". По итогам той игры, оба игрока дали положительную характеристику своему будущему партнеру по команде.

Напомним, "Барселона" определилась с главными трансферными целями. | soccernews.ru