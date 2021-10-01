"Барселона" создаст новую должность для улучшения физической формы команды

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" намерено улучшить физическую подготовку своей команды.

Как сообщает журналист Фернандо Поло, вскоре сине-гранатовые представят новую должность — высокопроизводительного директора. Его обязательством будет следить за тем, чтобы команда имела лучшую физическую подготовку.

По информации источника, президент клуба Жоан Лапорта считает, что нынешней физической подготовки футболистов недостаточно, поэтому команда сильно страдает физически от европейских команд, и это сказывается на результатах.

Отмечается, что в других клубах игроки посвящают ежедневным тренировкам около 8 часов, включая тренажерный зал и физическую подготовку, но в "Барселоне" все решается за 2,5 часа.

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