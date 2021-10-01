"Барселона" создаст новую должность для улучшения физической формы команды

1 Теги барселона

"Барселона" создаст новую должность для улучшения физической формы командыФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" намерено улучшить физическую подготовку своей команды.

Как сообщает журналист Фернандо Поло, вскоре сине-гранатовые представят новую должность — высокопроизводительного директора. Его обязательством будет следить за тем, чтобы команда имела лучшую физическую подготовку. 

По информации источника, президент клуба Жоан Лапорта считает, что нынешней физической подготовки футболистов недостаточно, поэтому команда сильно страдает физически от европейских команд, и это сказывается на результатах.

Отмечается, что в других клубах игроки посвящают ежедневным тренировкам около 8 часов, включая тренажерный зал и физическую подготовку, но в "Барселоне" все решается за 2,5 часа.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да.Барса отстаёт в этом компоненте.А почему так произошло и когда?Я вам скажу!По указке Лео потому , что ему стало лень напрягаться!Этим самым он и его личный элитный эскортный гарем(те самые "друзья" - Пике , Альба и Суарес)здорово подставили команду,другие игроки наблюдая за "ветеранами" Барсы, взяли на вооружение принцип - если хозяин не трудится, то нам зачем это надо?В общем и целом, куда ни глянь - везде видна картонная рука бестолковой швабры!Мда...Хорошо,что Лапорта и Куман сплавили его в ПСЖ!Вискас Эль Барса!

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