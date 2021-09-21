"Барселона" спаслась на последних минутах матча с "Гранадой"

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"Барселона" спаслась на последних минутах матча с "Гранадой"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" вырвала ничью у "Гранады" в последнем матче пятого тура Ла Лиги.

"Барселона" - "Гранада" - 

Голы: Дуарте, 2 - 0:1, Араухо, 90 - 1:1.

"Барселона" - Тер Штеген, Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде (Мингеса, 42), Серджи Роберто (де Йонг, 46), Бускетс (Пуч, 74), де Йонг, Коутиньо (Гави, 60), Депай, Демир (Пике, 75).

"Гранада" - Луиш Максимиану, Кини, Дуарте, Абрам, Эскудеро (Нева, 46), Херман Санчес, Пуэртас (Гоналон, 67), Милья, Этеки (Монторо, 30), Мончу, Молина (Суарес, 67), Мачис.

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