"Барселона" спешит с трансфером Усмана Дембеле

Каталонская "Барселона" форсирует трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" опасаются конкуренции со стороны "Реала", поэтому хотят закрыть сделку по 20-летнему французу как можно быстрее.

Ранее стало известно, что "Барселона" уже согласовала с Дембеле условия личного контракта, однако клубам ещё предстоят тяжёлые переговоры по размеру компенсации за футболиста.

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