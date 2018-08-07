"Барселона" спешно оформляет Коутиньо паспорт гражданина ЕС

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"Барселона" спешно оформляет Коутиньо паспорт гражданина ЕС

"Барселона" спешно оформляет паспорт гражданина ЕС для полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб рассчитывает завершить этот процесс до 12 августа, когда "сине-гранатовые" сыграют с "Севильей" в матче за Суперкубок Испании.

Дело в том, что в заявке на эту игру может быть только три игрока не из Евросоюза, а претендентов на эту квоту четверо - помимо Коутиньо это Артур, Малком и Артуро Видаль.

Место бразильца в составе сомнению не подлежит, однако "Барса" хотела бы, чтобы все новички могли дебютировать в первом официальном матче сезона.

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